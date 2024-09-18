愛知県の大村知事へのリコール署名偽造事件。被告は法廷に姿を見せませんでした。 【写真を見る】リコール署名偽造 控訴審はじまる事務局長だった被告は姿見せず…即日結審名古屋高裁 リコール団体の事務局長だった田中孝博被告（63）は、アルバイトを使って署名を偽造した罪に問われ、ことし4月に懲役2年、執行猶予4年の一審判決を言い渡されました。 18日に名古屋高裁で控訴審が始まりましたが、田中被