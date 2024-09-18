『第75回NHK紅白歌合戦』が、12月31日に東京 NHKホールにて開催。同日21時20分よりNHK総合にて放送される。 （関連：櫻坂46、なぜ再び人気に火がついたのか？ドーム公演の盛況、『紅白』返り咲き……鍵を握るパフォーマンス） 観覧の募集も予定されており、10月3日11時より専用の申し込みサイトにて応募受付が開始される。なお、募集方法などの詳細と出場者は決定次第、放送やホームページ