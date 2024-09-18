「西武−オリックス」＜9月18日ベルーナドーム24回戦＞試合開始 18：00先攻：オリックス後攻：西武◆ 埼玉西武ライオンズ（右）長谷川（遊）源田（中）西川（指）佐藤龍（一）野村大（二）外崎（左）岸（捕）古賀（三）滝澤P. 隅田◆ オリックス・バファローズ（二）大里（三）西野（一）太田（左）西川（右）杉本（遊）紅林（指）内藤（捕）福永（中）渡部P. エスピノーザ