東京みやげブランド「東京ばな奈ワールド」は、10月1日（火）から、秋冬限定商品「東京ばな奈ぶにゃんこ チョコバナナ味、『見ぃつけたっ』」を、JR東京駅の東京駅一番街内にある「東京ばな奈s」などで発売する。【写真】さまざまな表情がかわいい！ぶにゃんこのランチトートバッグ■便利でかわいいランチトートバッグも今回発売される「東京ばな奈ぶにゃんこ チョコバナナ味、『見ぃつけたっ』」は、デビューして3年目を迎