◆ウエスタン・リーグソフトバンク5―6阪神（18日、タマスタ筑後）ソフトバンクの嶺井博希捕手（33）が豪快な一発を見せた。5番指名打者でフル出場。3点差に迫った3回1死二、三塁、阪神・先発の門別啓人のスライダーを捉え、左越えの2号同点3ランとした。「朋（2点二塁打を放った前の打者の井上朋也）がつないでくれたので、犠牲フライで1点でもいいかなと思った。いい角度で上がってくれた」と振り返った。この日はマルチ