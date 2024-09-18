◆ソフトバンク―日本ハム（18日、みずほペイペイドーム）優勝マジック5のソフトバンクは2位日本ハムとの2連戦2戦目。中村晃がレギュラーシーズンでは2023年10月9日のオリックス戦（京セラドーム大阪）以来の5番に座った。伊藤大海と相性の良い川瀬晃が「1番二塁」で起用された。先発は大関友久。【ソフトバンクの日本ハム戦スタメン】1二川瀬晃2遊今宮健太3三栗原陵矢4指山川穂高5一中村晃6