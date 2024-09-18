福岡県警糸島署は18日、糸島市潤3丁目5番の公園内で16日午後3時ごろ、遊んでいた女子小学生が見知らぬ男から「抱っこしてあげようか。お菓子をあげようか」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は身長170くらいのやせ形で20から30歳。白色のマスク、眼鏡、黒色の半袖Tシャツ、黒色のズボンを着用しており、徒歩で逃走したという。