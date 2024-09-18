福岡東署18日、福岡市東区原田4丁目付近で17日午後4時50分ごろ、徒歩帰宅中の小学生女児が見知らぬ男から後を付けられる不審者事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は身長175くらいで30から40代の中肉。黒髪のパーマに胸元に赤いロゴが入った白色の半袖Tシャツ、青色系統のジャージーズボンを着用していたという。