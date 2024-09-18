現地時間９月17日に開催されたラ・リーガ第７節で、今夏に浅野拓磨が加入したマジョルカは、久保建英が所属するレアル・ソシエダと敵地で対戦。36分にアブドン・プラツがPKで奪ったゴールを守り切り、１−０で接戦を制した。久保が後半の頭に投入されたのに対し、63分から出場した浅野は試合後に『U-NEXT』のインタビューに対応。「ファン・サポーターがすごい熱い応援を毎試合してくれていて、早くホームで勝利したかったので