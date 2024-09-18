ボートレース尼崎の「第56回琴浦賞」は2日目を終えた。愛知支部133期の一色颯輝（22）が2日目9Rを5コース捲り差しで勝ち、23年11月の初出走から125走目でうれしい初勝利をマークした。「長かったです。2回くらい勝てるチャンスがあったけど不利があったり詰めが甘かったりで取りこぼしていた。今期も事故パン（事故率が高いこと）でスタートを自重しながらで、旋回も慎重になっていた。本当に肩の荷が下りました」とホッとし