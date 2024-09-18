◇大相撲秋場所11日目（2024年9月18日両国国技館）大相撲秋場所は18日、東京・両国国技館で11日目の取組が行われた。初日から10連勝と単独首位の関脇・大の里（24＝二所ノ関部屋）は西前頭4枚目・琴勝峰（25＝佐渡ヶ嶽部屋）を押し出して勝利。大関昇進目安の3場所合計33勝まであと1勝に迫った。前日に大の里に敗れ、2敗に後退した関脇・霧島はこの日、同じく関脇の阿炎と対戦。過去6勝6敗と互角の成績だが、はたき込みで