原子力規制委員会の田中知（さとる）委員と石渡明委員が１８日、任期満了に伴い退任した。田中、石渡両氏は２０１４年９月から２期１０年にわたって委員を務め、田中氏は使用済み核燃料の再処理施設など、石渡氏は原子力発電所の地震・津波対策などの審査を担った。１８日の退任記者会見で、田中氏は「原子力利用の安全確保を毎日意識しながら１０年間やってきた」、石渡氏は「科学的根拠に沿った審査に努め、規制委の使命を