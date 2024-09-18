来年から始まる新たな「排ガス規制」で原付バイクなどの生産が難しくなるなか、新たな選択肢となる乗り物の開発が進んでいます。【映像】折りたたんだ状態の「イーポ」自動車メーカーのスズキが開発している「イーポ」は、原付バイクなどと同じ分類で、運転免許証やナンバープレートなどが必要な二輪車です。ペダルをこぐと電動アシスト自転車のようにも使えます。また、折りたたむことができ、持ち運びにも便利だということ