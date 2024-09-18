終わらぬ猛暑のあおりを受けてか、岡山市中区で季節外れのウメの花が咲いた。場所は大正ロマンを代表する岡山出身の画家・竹久夢二の作品を展示する「夢二郷土美術館」の中庭だ。夢二郷土美術館の中庭で咲いた梅の花。猛暑が続いた影響で葉がしおれ、落ちている=2024年9月18日、岡山市中区、大野宏撮影同館によると、12日に中庭のしだれ梅に花が1輪咲いているのが見つかり、14日にも2輪が見つかった。通常は2月末から3月にかけ