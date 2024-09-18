◆イースタン・リーグ巨人―西武（１８日・ジャイアンツ球場）巨人は１８日、イースタン・西武戦のスタメンを発表した。先発はドラフト１位・西舘勇陽投手。今季２軍戦では８試合に登板して１勝０敗、防御率１・６０。３３回２／３を投げて投球回を大きく上回る４４奪三振で、奪三振率は１１・７６をマークする右腕が、山瀬慎之助捕手とバッテリーを組む。クリーンアップには、泉口友汰内野手、フリアン・ティマ外野手、立岡