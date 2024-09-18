ＤｅＮＡは１８日、山本祐大捕手が鎌倉市内の病院で右尺骨観血的整復固定術を行い、無事に成功したと発表。今季中の復帰は絶望となった。山本は、１５日の広島戦（横浜）の５回に広島・常広の投じた初球が右手首付近に直撃。患部を抑えて苦もんの表情を浮かべたままベンチに駆け戻ると、うずくまりながら痛がる様子を見せた。治療をするも、代走に戸柱が送られ交代していた。試合後に広島市内の病院を受診し、「右尺骨骨折」と