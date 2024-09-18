姉ギャル系雑誌「ナッツ」専属モデルで、SNS上でも人気の「せいせい」こと田向星華さん（23）が2024年9月17日、ホルターネックのトップスを着た姿をインスタグラムで公開した。「最近めちゃくちゃハッピー」せいせいさんは「毎日撮影行ってプライベートも 充実してて最近めちゃくちゃハッピー」と近況を報告し、商店街での写真を3枚公開した。そのうちの1枚には、背後から写す形で、首をひねって振り返るせいせいさんの姿が捉えら