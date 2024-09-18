18日も浜松市で36度の猛暑日となるなど、9月も後半にも関わらず厳しい暑さが続きますが…、この暑さで私たちの食卓へも大きな影響が出始めています。（県内で）「暑い」「わたしは90歳になるが、うまれてから30度を超えることはなかった」18日も、静岡県内各地で気温がぐんぐん上がり、すべての観測地点で30度を超える真夏日に。2024年のこの異常な暑さで、様々なモノの値段が高騰しています。このスーパで、今、仕入れに苦