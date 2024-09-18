通貨オプションボラティリティードル円１週間は１６％付近に高止まり USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK16.056.8513.188.13 1MO12.886.0111.436.86 3MO11.946.3010.817.11 6MO10.986.0410.226.99 9MO10.536.129.987.17 1YR10.246.259.807.31 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK14.5710.639.09 1MO12.059.318.31