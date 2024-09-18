ポンドが堅調、英消費者物価指数の低下は停滞英中銀据え置き観測優勢に＝ロンドン為替 ロンドン市場では、ポンドが堅調に推移している。日本時間午後３時に発表された８月英消費者物価指数で、前年比の伸びが＋２．２％と前回並みにとどまった。コア前年比は＋３．６％と前回の＋３．３％から上昇、特にサービスＣＰＩが前年比＋５．６％と前回の＋５．２％から上昇したことがポンド買いを誘った。明日の英中銀金融政