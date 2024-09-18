上山市にある県立山形盲学校に通う子どもたちが18日、稲刈りに挑戦しました。自分たちで田植えをして大きく育った、稲の手触りを確かめながら、収穫をする姿を取材しました。稲刈りに参加したのは、上山市にある県立盲学校・小学部の3年生から6年生合わせて7人です。「長靴の準備オッケーですか？」「カマの木のところだけを持ってください」ことし5月、子どもたちが同じ田んぼで田植えをした時の様子です。山形盲学校では授