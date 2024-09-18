欧州株 英ＦＴ指数に続いて、独仏指数も下げに転じる 東京時間17:23現在 英ＦＴＳＥ100 8284.98（-24.88-0.30%） 独ＤＡＸ18714.53（-11.55-0.06%） 仏ＣＡＣ40 7471.93（-15.49-0.21%） スイスＳＭＩ 12013.40（-29.38-0.24%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:23現在 ダウ平均先物DEC 24月限42054.00（+17.00+0.04%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限5