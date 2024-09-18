プロ野球参入後、初めてのシーズンを送る「くふうハヤテベンチャーズ静岡」。長かったシーズンも終盤戦。ここまで113試合を消化し現在28勝77敗の最下位。厳しいシーズンとなっているくふうハヤテですが、9月に行われるドラフト会議での指名を目指し、選手たちのアピールは、続いています。そのく「ふうハヤテ」に8月、突如、新戦力が！それが、内野手の大山盛一郎選手23歳。入団後、すぐにレギュラ&