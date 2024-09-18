中国で「低空経済」が急速に発展  【新華社北京9月18日】中国各地で低高度を飛ぶ有人・無人航空機を活用した経済活動「低空経済」が発展している。ドローンによる物流配送、空中結婚式、低空観光、空飛ぶタクシーなど新たな活用シーンや業態が現れ、地域経済の質の高い発展を推進する重要なエンジンとなりつつある。