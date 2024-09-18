北海道スプリントC1着のチカッパ（牡3＝中竹、父リアルスティール）は横山典との再コンビで東京盃（10月3日、大井ダート1200メートル）に向かう。横山典とは23年11月のオキザリス賞2着以来、2度目のコンビとなる。