26歳の年の差婚で話題になった、4児の母親でモデルの菊池瑠々（29）が、夫が撮影したプライベート水着ショットを披露し反響を呼んでいる。【映像】4児の母・菊池瑠々の水着姿（複数カット）2015年、20歳の時に46歳のIT企業社長と結婚した菊池。現在は8歳、6歳、4歳、2歳の母として育児に奮闘している。Instagramでは、家族との日々を度々発信しており、8月31日には宮古島へ出発する様子を投稿していた。9月15日の更新では