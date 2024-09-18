公明党は18日、山口那津男代表の任期満了に伴う代表選を告示し、石井啓一幹事長の他に立候補の届け出がなく、石井氏の新代表就任が決まった。28日の党大会で正式に代表就任が承認され、公明党は15年ぶりに代表が交代する。石井氏は記者会見し、「清潔な政治の実現は公明党結党当初からの旗印だ。公明党が政治改革の先頭に立ち続けられるよう尽力していきたい」と強調した。また、27日に選出される自民党の新しい総裁について石井氏