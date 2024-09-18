メジャーリーグ・ドジャースの大谷翔平選手が日本時間18日、ホームランを含む活躍を見せた。【映像】大谷48号→解説者大興奮夢の50-50へ。マーリンズ戦に1番DHで先発出場した大谷。3回表の第2打席、3球目の内角低めのスイーパーを捉えた打球はアッパーデッキに飛び込んだ。5試合ぶりの一発は48号ツーランホームランに。度肝を抜く打球に解説者も「すげーよ！ よっしゃー！ あの角度よ」と興奮が止まらない。これで48-48達