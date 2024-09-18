野村総合研究所は18日、配偶者のいる女性（20〜69歳）で、パートもしくはアルバイトとして働く約2000人を対象とした「就業状況」に関する調査の結果を発表した。全体の61.5％が、労働時間を削減して社会保険料の負担を避ける「年収の壁」を意識し、実際に就業時間や日数を「調整している」と回答した。この数字は、2022年の調査結果とほぼ同じ（61.9％）で、2年前から割合が変わっていないことを示している。また、全体の60.6％が