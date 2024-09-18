自民党総裁選の告示から1週間。9人の候補の意見が大きく割れているのが「選択的夫婦別姓の導入」の是非です。候補者の中には「賛成」と明言できない事情を抱えている人もいるようです。あなたは選択的夫婦別姓の導入に賛成ですか？反対ですか？「自由でいいんじゃないかと思います」「なるべく慎重にした方がいい」自民党小泉進次郎 元環境大臣（43）「選択的夫婦別姓を認める法案を国会に提出し、国民的な議論を進めます」