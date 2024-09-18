満州事変の発端となった柳条湖事件から18日で93年となり、事件現場に近い中国遼寧省瀋陽市の「九・一八歴史博物館」で記念式典が開かれた。国営中央テレビ（CCTV）によると約1千人が参加。一昨年と昨年に続き、中国共産党の最高指導部メンバーの出席は伝えられていない。柳条湖事件から93年を迎えた2024年9月18日、式典の会場となった「九・一八歴史博物館」の周辺では警戒態勢が敷かれ、博物館に通じる道路が通行止めになった=