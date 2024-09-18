今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果に左右されそうだ。予想レンジは１ドル＝１４０円５０～１４３円００銭。 市場では０．５％の大幅利下げを予想する見方が優勢となっている。ただ、０．２５％利下げを予想する声も少なくなく、不透明感は強い。結果発表後の為替相場は荒い値動きとなることも考えられる。同時に政策金利見通し（ドットチャート）が発