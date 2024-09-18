■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (1948) 弘電社 東証スタンダード (8795) Ｔ＆Ｄ 東証プライム (3941) レンゴー 東証プライム (3153) 八洲電機 東証プライム (6544) Ｊエレベータ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7453) 良品計画 東証プライム (6723) ルネサス 東証プライム