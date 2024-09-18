[9.18 J2第29節](鳴門大塚)※19:00開始主審:須谷雄三<出場メンバー>[徳島ヴォルティス]先発GK 21 田中颯DF 3 石尾崚雅DF 5 森昂大DF 26 青木駿人MF 18 エウシーニョMF 19 岩尾憲MF 20 児玉駿斗MF 28 鹿沼直生MF 77 ターレスFW 8 柿谷曜一朗FW 16 渡大生控えGK 31 長谷川徹DF 2 田向泰輝DF 4 カイケMF 17 高田颯也MF 54 永木亮太FW 9 ブラウンノア賢信FW 41 村上悠緋監督増田功作[清水エスパルス]先発GK 57 権田修一DF 3 高橋