ドジャースの大谷翔平投手が17日（日本時間18日）、敵地でのマーリンズ戦に「1番DH」で先発出場し、第2打席に5試合ぶりの48号2ランを放った。これで「48-48」（48本塁打、48盗塁）に到達したが、試合は打ち合いの末に9－11で敗れた。 ■「積み上げていければいいと思う」 前人未踏の「50-50」にまた一歩近づいた大谷。試合後、取材に応じ「（48号は）反撃につながる一本だったので、そこは良かった。ただ、7&#