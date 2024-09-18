【画像】イベント出席者＆ディーン・フジオカInstagram ■松岡昌宏が大切にしていることは「芯は曲げず、柔軟性をもって対応する」 TOKIOの松岡昌宏、ディーン・フジオカらがジョルジオ アルマーニ 表参道店のオープニングセレモニーイベントに出席した。 松岡はブラックのセットアップにハットとメガネを合わせたシックな装いで登場。19歳の時に着用した初めてのタキシードがアルマ&#1254