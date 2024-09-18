俳優のチョン・ヘインらが、秋夕（チュソク、韓国のお盆）連休中、映画「ベテラン2」の上映映画館にサプライズ登場して、観客から歓声を浴びた。チョン・ヘインは昨日（17日）、「ゲリラ舞台挨拶……いつどこに現れるか分かりません」というコメントと共に自身のInstagramのストーリーに短い動画を掲載した。公開された動画の中には、彼が主演を務めた映画「ベテラン2」の上映後にサプライズ登場する姿が収められている。映画が終