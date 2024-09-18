昨年のホープフルS勝ち馬で15日のローズS5着のレガレイラ（牝3＝木村、父スワーヴリチャード）は次走にエリザベス女王杯（11月10日、京都）を検討していることが分かった。サンデーレーシングの公式サイトで18日に発表された。週末にノーザンファーム天栄へ放牧に出る予定。