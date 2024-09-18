森の中にいるみたい！開放的なオープンテラスのカフェ1400坪の広大な敷地は緑にあふれ、小川が流れる自然に囲まれた「GAFLO CAFE」は、フラワーショップ「GATE FLOWER FIELD（ゲート フラワー フィールド）」に併設されています。店名が書かれた看板に沿って進むと、木々に囲まれたエントランスが見えてきます。アプローチに植えられたモミジは、ガーデナーが日の当たり方や風の通り方を計算し、時期をずらして色づくようレイアウ