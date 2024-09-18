東京・銀座を歩く訪日客ら＝8月政府観光局は18日、8月に日本を訪れた外国人客は前年同月比36.0％増の推計293万3千人だったと発表した。円安を追い風に、8月では過去最多となった。国・地域別では、中国人客が前年同月比約2倍の74万5800人で、2カ月連続でトップとなった。観光局は、日本と中国を結ぶ航空便数が7月より増えたことが要因だと分析している。