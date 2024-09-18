「中日−阪神」（１８日、バンテリンドーム）４連勝中で首位・巨人と２ゲーム差の阪神。逆転Ｖへ向けて負けられない一戦に村上が先発マウンドに立つ。前日の岡田監督は「明日は村上が今年最高のピッチングをしたらええだけやん」と奮起を促していた。打線の注目は「３番・右翼」の森下だ。現在、打点は７０に達し、リーグトップの巨人・岡本和にわずか３差。「自分はホームランを打てるバッターじゃないので。チームありきの