老舗グルメや名産品、人気のスイーツなど、兵庫・神戸の魅力を紹介するイベント『神戸市（いち）』が、9月18日（水）から23日（月・振休）まで、神戸・元町の大丸神戸店9階イベントホールで行われています。大丸神戸店で9月23日まで開催される『神戸市（いち）』今回は、有馬温泉で名物となっている人気の商品や、神戸の食材を使用したグルメなどが多数登場するほか、オリジナリティあふれるユニークな雑貨なども並びます。