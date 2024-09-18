【モデルプレス＝2024/09/18】Travis Japanの川島如恵留が、初著書・全編書下ろしエッセイ『アイドルのフィルター』を11月22日に発売することがわかった。【写真】トラジャ川島如恵留の“高校の同級生”人気YouTuber◆川島如恵留、初著書・全編書下ろしエッセイ決定アイドルとして国内外のステージできらびやかなパフォーマンスや歌声を披露している川島。クイズ好きでもあり、宅地建物取引士をはじめとした資格習得マニアでも知ら