株式会社レベルファイブは「東京ゲームショウ2024」の公式番組にて、2024年9月26日22時より「レベルファイブからの挑戦状」を生配信することを発表した。【写真】レベルファイブ、「東京ゲームショウ2024」出展タイトルを画像でチェック※以下、リリースより引用。■一条莉々華さんらゲストが試遊3タイトルのゲームプレイに挑戦！ミッション達成で豪華な視聴者プレゼントも配布予定！2024年9月26日22時より「TOKYO GAME SHOW 2