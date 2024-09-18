Atsuko Aoyama［東京１８日ロイター］ - 住友化学は１８日、保有する住友ベークライト株の一部をシンガポール政府投資公社（ＧＩＣ）に売却すると発表した。約６５２万株（議決権比率で７．０２％）を１株３４７６円・総額約２２６億５９００万円で売却。議決権比率は１５．６１％に低下し、持分法適用関連会社から外れる。２０日に売却する予定で、売却による業績予想の修正はないとしている。