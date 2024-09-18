[ジャカルタ １８日 ロイター] - インドネシア中央銀行は１８日、２０２１年２月以来約３年半ぶりとなる利下げを実施した。景気下支えを狙う。１８日に予想される米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げに先立ち、金融緩和に踏み切った。利下げは予想外。主要政策金利の７日物リバースレポ金利を２５ベーシスポイント（ｂｐ）引き下げ６．００％とした。ロイターのエコノミスト調査では３３人中３人のみが利下げを予想、残りは据え置