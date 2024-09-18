株式会社ハムスターは本日9月18日、Nintendo Switch＆PS4向けにアーケードゲームの名作を忠実に再現する「アーケードアーカイブス」から新規コンテンツ『クライムシティ』を配信することを発表。配信日は9月19日で、価格はNintendo Switch版が838円（税込）、PS4版が837円（税込）となっている。【写真】様々な武器やアクションで凶悪犯を倒せ『クライムシティ』スクショ本作は、1989年にタイトーから発売されたアクションゲ