人気ブランドの定番アイテムはこれ！おしゃれで機能性に優れたバッグが揃う「ALOHA COLLECTION」は、元客室乗務員のレイチェルさんとカウアイ島生まれのヘザーさんが手がけるブランド。アクティブなライフスタイルを楽しんでもらいたいという想いのもと、2014年に創設されました。創業者の2人は、ハワイの文化遺産の保護活動にも積極的に取り組んでいて、売上利益の5%をハワイの環境保護団体に寄付しているんですよ。今回ご紹介す