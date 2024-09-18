マーベル最新ドラマシリーズ『アガサ・オール・アロング』が19日からディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」で独占配信される（初回2話同時配信）。主人公は、周囲の者たちを常に欺き、挑発と裏切りが大好きな魔女アガサ。そして今回、強大な魔力を得られるとされる“魔女の道”の制覇を目指すアガサによる、恐怖と謎に満ちた旅のはじまりを描く配信直前予告が公開された。【動画】「この旅は自殺行為よ