MIYAVIが、10月23日にリリースするアルバム『Found In Pain』のジャケット写真を公開した。アルバム『Found In Pain』のアートディレクションは、前作の『Lost In Love』に引き続き、A$AP FergやJustin Timberlakeなどのクリエイティブでも知られるDarren Craigによって手がけられた。自由と抑圧、富と貧、勝と敗、グラマラスとデカダン、モードとストリートといった対立する要素が静かに混在したビジュアルが特徴的なジャケットとな